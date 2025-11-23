Napoli donna accoltellata nel piazzale di casa | è in pericolo di vita

Periodicodaily.com | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Donna accoltellata nel piazzale di casa a Qualiano (Napoli), i carabinieri cercano un uomo in fuga. Intorno alle 21:30, i carabinieri della sezione Radiomobile di Giugliano in Campania sono intervenuti nel parco Cerqua per una donna ferita. Secondo una prima ricostruzione ancora tutta da verificare, una 35enne è stata accoltellata più volte in . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

napoli donna accoltellata piazzaleNapoli, donna di 35 anni accoltellata sotto casa. E’ gravissima - Quagliano (Napoli), 22 novembre 2025 – Donna accoltellata nel piazzale di casa a Qualiano (Napoli), i carabinieri cercano un uomo in fuga. Si legge su quotidiano.net

napoli donna accoltellata piazzaleNapoli, 35enne accoltellata da un uomo davanti casa: è in pericolo di vita - I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania sono intervenuti intorno alle 21. Lo riporta msn.com

napoli donna accoltellata piazzaleDonna accoltellata a Qualiano: è in gravi condizioni - L'aggressione da parte di un uomo ancora non identificato. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Donna Accoltellata Piazzale