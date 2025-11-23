È bastato un primo tempo praticamente perfetto contro l’ Atalanta per tornare ad un successo che mancava quasi da un mese dall’1-0 al Lecce. Ieri i gol sono stati 3, a conferma anche di una facilità realizzativa ritrovata sotto porta. Il tuto frutto di un collettivo solido, con giocate anche dei singoli, tra cui quelle di capitan Di Lorenzo, al centro di critiche, ma che ieri è stato tra i migliori in campo. Il cambio modulo ha aiutato il capitano: è lui l’arma in più di Conte. Il tecnico azzurro contro la Dea ha stravolto tutto sia per un’emergenza infortuni ormai nota che per trovare nuovi schemi e stimoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, Di Lorenzo è tornato? Critiche scacciate e prestazione eccellente: l’analisi