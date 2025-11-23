Tempo di lettura: 2 minuti “ Sono due settimane che non mi vedete, ma sono anche due settimane che ne parlate.. “: esordisce cosi’, ai microfoni di Dazn, Antonio Conte, tornato a parlare dopo lo sfogo di Bologna e una settimana di assenza dal Napoli. “ La squadra sara’ sempre con me, e io saro’ sempre con la squadra: non avevo bisogno di riprendermi il Napoli “, ha detto il tecnico. “ C’era un’energia positiva in tutto lo stadio, era da un po’ che non avvertivamo tutta questa positivita’ – ha detto Conte, dopo il 3-1 all’Atalanta – Sono stati bravi i ragazzi. Questo tipo di ambiente trascina, i ragazzi sono stati davvero bravi contro una squadra, l’Atalanta, secondo me di livello molto alto”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Napoli, Conte: “La squadra sarà sempre con me”