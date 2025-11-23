Napoli Conte | Ho un rapporto forte con i giocatori I media è giusto che parlino interessa più il gossip delle cose reali
2025-11-22 22:16:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Le parole di Antonio Conte al termine di Napoli-Atalanta. Il Napoli vince e convince in casa contro l’Atalanta. Dopo due settimane di tensione, che sono seguite alle dure parole di Antonio Conte al termine della sconfitta con il Bologna, i partenopei hanno risposto con un secco 3-1. Al termine del quale il tecnico ha parlato ai microfoni di Sky Sport. COPERTA CORTA A CENTROCAMPO. “L’ultima tegola che ci è caduta addosso è quella di Anguissa che si è fatto male in Nazionale e mi ha portato a fare delle riflessioni a livello oggettivo perché a centrocampo siamo rimasti in pochi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
