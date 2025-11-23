Napoli Atalanta, Palladino ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita della sfida persa contro i partenopei. Le sue dichiarazioni L’Atalanta esce sconfitta in casa del Napoli con il risultato 3-1. Nel post partita Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di Sky Sport. PRESTAZIONE – «Noi nel primo tempo non abbiamo reso nel . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Napoli Atalanta, Palladino: «La partita va analizzata e ci sono dei demeriti nostri. Mi è piaciuta una cosa»