23 nov 2025

Napoli Atalanta, Palladino ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita della sfida persa contro i partenopei. Le sue dichiarazioni L’Atalanta esce sconfitta in casa del Napoli con il risultato 3-1. Nel post partita Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di Sky Sport. PRESTAZIONE – «Noi nel primo tempo non abbiamo reso nel . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Napoli Atalanta, Palladino: «La partita va analizzata e ci sono dei demeriti nostri. Mi è piaciuta una cosa»

