Napoli-Atalanta le pagelle | Neres è l' uomo del match

Le pagelle di Napoli-Atalanta 3-1:Milikovic Savic 6Beukema 6.5, Rrahmani 5.5, Buongiorno 6.5Di Lorenzo 7, Lobotka 6, McTominay 7, Gutierrez 6Neres 8, Hojlund 6.5, Lang 7Juan Jesus 5.5, Mazzocchi 6, Elmas 6, Politano 6, Lucca svConte 7.5Di Bello 6IL MIGLIORE DI NAPOLITODAY: Neres. . 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Post partita di Napoli-Atalanta: a DAZN mostrano ad Antonio Conte le immagini dell'infortunato Romelu Lukaku che a bordocampo, assieme ad Anguissa, sostiene e dà indicazioni ai compagni durante la gara. Da studio dicono all'allenatore: "Vuole rubarle il l - facebook.com Vai su Facebook

#Napoli 3-1 #Atalanta : Gianluca Scamacca! #NapoliAtalanta #SerieA #Calcio #SerieAEnilive Vai su X

Napoli-Atalanta 3-1, le pagelle: Neres (7,5) devastante, Lang (7) si sblocca, Scamacca (7) accende la Dea, Ahanor (4,5) - 1 l'Atalanta al Maradona e si rialza dopo un periodo decisamente complicato, rimediando in parte anche alla batosta sul campo ... Si legge su msn.com

Napoli-Atalanta 3-1 pagelle: Neres scaccia i fantasmi, prima gioia per Lang, la Dea si sveglia tardi - 1, i top e flop: doppietta di Neres, rete di Lang. Da sport.virgilio.it

Le pagelle di Napoli-Atalanta 3-1, i top e i flop del match del Maradona - La partita del Maradona tra Napoli e Atalanta si è conclusa sul risultato di 3- Secondo ilmattino.it