Napoli-Atalanta Conte | Soddisfatti per la vittoria con l’unità superiamo gli ostacoli

Conte: ”Nel secondo tempo quel gol di Scamacca ci ha messo un po’ d’ansia, noi cercavamo di avere la stessa intensità del primo tempo”. Antonio Conte, allenatore del Napoli, al termine della vittoriosa partita disputata contro l’ Atalanta è intervenuto in conferenza dalla sala stampa dello Stadio Diego Armando Maradona. ed a Sky. Queste le sue parole: Questi giorni di sosta hanno portato consiglio?. “Io sono una persona che fa parlare i fatti, tante chiacchiere non mi fanno impazzire e spesso mi ritrovo dentro queste chiacchiere. Ma ci sta e lo accetto, quando fai questo lavoro sai che sei soggetto a tanti giudizi e a queste situazione. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Napoli-Atalanta, Conte: ”Soddisfatti per la vittoria, con l’unità superiamo gli ostacoli”

Leggi anche questi approfondimenti

Gol del 3-1 di Scamacca, l’Atalanta prova a tornare in partita Assist di Bellanova e volée dell’attaccante della Dea #Scamacca #NapoliAtalanta - facebook.com Vai su Facebook

#Napoli 3-1 #Atalanta : Gianluca Scamacca! #NapoliAtalanta #SerieA #Calcio #SerieAEnilive Vai su X

Napoli-Atalanta 3-1, Conte nel post partita: «Soddisfatti per la vittoria» - Il Napoli di Antonio Conte torna a vincere al Maradona grazie ad un'ottima prestazione degli azzurri e grazie alle reti siglate da Neres e Lang nel primo tempo. Da msn.com

SKY - Napoli, Conte: "Siamo soddisfatti, con i giocatori ho un rapporto vero, forte e intenso" - Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": "L’ultima tegola dell’infortunio di Frank A ... Riporta napolimagazine.com

Napoli-Atalanta, Conte: "Sono onesto e non mi giro dall'altra parte se qualcosa non va" - È un Antonio Conte piuttosto sereno anche perché rassicurato dalla buona prova del Napoli che ha battuto l'Atalanta 3- Da sport.sky.it