Napoli-Atalanta 3-1 pagelle – Neres e Lang i frutti della pedagogia contiana

Le pagelle di Napoli-Atalanta 3-1, a cura di Fabrizio d’Esposito. MILINKOVIC-SAVIC. Dopo quindici giorni di apocalissi annunciate; eclissi contiane in terra sabauda; silenzi, retroscena, ipotesi, illazioni, radiografie, analisi, voltagabbanismo populista; giocatori stanchi scontenti e massacrati dagli allenamenti; toto-allenatori, finanche ingrati “Conte out”; insomma dopo due settimane sull’orlo dell’inferno, il Napule è vivo e vince. Ed è ancora un tre a uno casalingo a tinte nerazzurre: l’Atalanta, dopo l’Inter. La partita di Zio Vanja è fatta di infiniti rilanci, parecchi sbagliati, e di tiracci a vuoto del belga Carletto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

