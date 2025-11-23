Napoli-Atalanta 3-1 pagelle – Neres e Lang i frutti della pedagogia contiana

Ilnapolista.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le pagelle di Napoli-Atalanta 3-1, a cura di Fabrizio d’Esposito. MILINKOVIC-SAVIC. Dopo quindici giorni di apocalissi annunciate; eclissi contiane in terra sabauda; silenzi, retroscena, ipotesi, illazioni, radiografie, analisi, voltagabbanismo populista; giocatori stanchi scontenti e massacrati dagli allenamenti; toto-allenatori, finanche ingrati “Conte out”; insomma dopo due settimane sull’orlo dell’inferno, il Napule è vivo e vince. Ed è ancora un tre a uno casalingo a tinte nerazzurre: l’Atalanta, dopo l’Inter. La partita di Zio Vanja è fatta di infiniti rilanci, parecchi sbagliati, e di tiracci a vuoto del belga Carletto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

napoli atalanta 3 1 pagelle 8211 neres e lang i frutti della pedagogia contiana

© Ilnapolista.it - Napoli-Atalanta 3-1, pagelle – Neres e Lang i frutti della pedagogia contiana

Altre letture consigliate

napoli atalanta 3 1Napoli-Atalanta 3-1: video, gol e highlights - La squadra di Conte torna momentaneamente in vetta alla classifica, gioca un gran primo tempo, indirizza il match ma poi soffre. Scrive sport.sky.it

napoli atalanta 3 1Napoli-Atalanta 3-1, gol e highlights: la decidono Neres (doppietta) e Lang - 4), con la media più alta di passaggi per sequenza in questo campionato; infatti, il Napoli si trova anche in ... Lo riporta sport.sky.it

napoli atalanta 3 1Napoli-Atalanta 3-1, doppietta di Neres e gol di Lang: per la Dea a segno Scamacca - Dopo il polverone alzatosi dopo il ko di Bologna, il Napoli di Conte dovrà vedersela con la nuova Atalanta di Palladino. Da ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Atalanta 3 1