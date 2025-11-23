Napoli-Atalanta 3-1 Lang | Contento per il gol questo è solo l’inizio

23 nov 2025

Le parole dell’esterno olandese alla fine del match vinto contro l’Atalanta. Noa Lang, esterno partenopeo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky alla fine del match . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

napoli atalanta 3 1 lang contento per il gol questo 232 solo l8217inizio

© Forzazzurri.net - Napoli-Atalanta 3-1, Lang: “Contento per il gol, questo è solo l’inizio”

