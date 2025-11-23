Napoli 19enne ucciso da colpo di pistola alla fronte | fermato un 15enne

(Adnkronos) – Svolta nelle indagini per la morte del 19enne ucciso a Napoli da un colpo di pistola alla fronte. La polizia di Stato ha eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un ragazzo napoletano di 15 anni per i reati di omicidio aggravato e porto e detenzione illegali di arma da.

