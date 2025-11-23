Napoli 19enne ucciso con un colpo di pistola | si costituisce un 15enne

Tgcom24.mediaset.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalle prime indagini della polizia, è emerso il presunto coinvolgimento della vittima nello spaccio di droga. A dare l'allarme sono stati gli amici che erano con lui. Lunedì la convalida del fermo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

napoli 19enne ucciso con un colpo di pistola si costituisce un 15enne

© Tgcom24.mediaset.it - Napoli, 19enne ucciso con un colpo di pistola: si costituisce un 15enne

Altri contenuti sullo stesso argomento

napoli 19enne ucciso colpoNapoli, ragazzino di 15 anni si costituisce per l'omicidio di Marco Pio Salomone: il 19enne ucciso con un colpo alla testa - Faida dei ragazzini, c’è subito la prima svolta sull’omicidio di Pio Marco Salomone, il diciannovenne ucciso venerdì notte con un colpo di pistola in ... Segnala ilgazzettino.it

napoli 19enne ucciso colpoNapoli, 19enne ucciso da colpo di pistola alla testa: fermato un 15enne - Il minorenne è accusato anche di porto e detenzione illegali di arma da fuoco ... Secondo tg24.sky.it

napoli 19enne ucciso colpoNapoli, 19enne ucciso con un colpo di pistola in fronte: fermato 15enne - È accusato di omicidio aggravato, porto e detenzione illegale di arma ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli 19enne Ucciso Colpo