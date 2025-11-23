Napoli, 23 novembre 2025 – Svolta nelle indagini per l’omicidio di Marco Pio Salomone, il 19enne ucciso con un colpo di pistola alla fronte nelle prime ore di ieri, in una strada del quartiere Arenaccia, a Napoli. La polizia ha fermato un 15enne, accusato di omicidio aggravato, porto e detenzione illegale di arma da fuoco. Agenti di polizia a Napoli sul luogo dove un 19enne e' stato ferito alla fronte da un colpo di pistola. Il giovane e' morto poco dopo in ospedale per la gravità della ferita. Napoli, 22 novembre 2025. ANSA CIRO FUSCO Il fermo. Le indagini condotte dalla sezione omicidi della squadra Mobile, coordinate inizialmente dalla procura di Napoli e poi dalla Procura per i minorenni, hanno consentito di raccogliere elementi di prova sulle sue responsabilità in merito all’agguato in via generale Francesco Pinto, nei pressi di una sala giochi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Napoli, 19enne ucciso con un colpo di pistola in fronte: fermato 15enne