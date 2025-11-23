Napoli 15enne si costituisce | è accusato dell’omicidio del 19enne Marco Pio Salomone
Svolta nel caso dell’omicidio di Marco Pio Salomone, il 19enne ucciso con un colpo di pistola alla fronte nel cuore di Napoli. Un ragazzo di appena 15 anni si è presentato in Questura, accompagnato dal suo legale, dopo essere stato identificato e ricercato dalla Polizia fin da sabato 22 novembre. Napoli, 15enne si costituisce: è . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
#Napoli, svolta incredibile sull'#omicidio del 19enne all'Arenaccia: un 15enne si è costituito in Questura | https://shorturl.at/cOfcr - facebook.com Vai su Facebook
Pio Marco Salomone ucciso a 19 anni, 15enne si costituisce: «Sono stato io» - C'è una svolta nell’omicidio di Pio Marco Salomone, il diciannovenne ucciso con un colpo di pistola al volto a Napoli in un terribile agguato avvenuto la notte ... corriereadriatico.it scrive
Agguato al 19enne a Napoli, si costituisce un 15enne - Si è costituito in questura a Napoli un ragazzino di 15 anni che avrebbe ammesso di aver sparato a Marco Pio Salomone, 19 anni, colpito da un proiettile alla fronte due notti fa e morto qualche ora ... Da rainews.it
19enne ucciso a Napoli, fermato un 15enne - Ha solo 15 anni il napoletano fermato dalla Polizia di Stato con l'accusa di omicidio aggravato in relazione all'omicidio del 19enne Marco Pio Salomone, avvenuto nelle prime ore di ieri, sabato 22 ... Riporta msn.com