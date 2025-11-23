Napoli 15enne si costituisce | è accusato dell’omicidio del 19enne Marco Pio Salomone

Teleclubitalia.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Svolta nel caso dellomicidio di Marco Pio Salomone, il 19enne ucciso con un colpo di pistola alla fronte nel cuore di Napoli. Un ragazzo di appena 15 anni si è presentato in Questura, accompagnato dal suo legale, dopo essere stato identificato e ricercato dalla Polizia fin da sabato 22 novembre. Napoli, 15enne si costituisce: è . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, 15enne si costituisce: è accusato dell’omicidio del 19enne Marco Pio Salomone

