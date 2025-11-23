Napoli 15enne fermato per l’omicidio di Marco Pio Salomone | un colpo alla fronte esecuzione choc

Un colpo alla fronte, un ragazzo che crolla in via Generale Pinto: l’ipotesi del regolamento di conti. Un’esecuzione violenta, diretta, senza possibilità di scampo. È morto così Marco Pio Salomone, 19 anni, colpito alla fronte da un proiettile sparato nella notte del 22 novembre nel quartiere Arenaccia, a pochi passi dalla stazione centrale di Napoli. Un omicidio che sconvolge per la brutalità, ma anche per l’età incredibilmente giovane dei protagonisti: vittima e – secondo gli investigatori – assassino. La corsa disperata in ospedale non è servita a nulla. Salomone è arrivato già in condizioni disperate, con danni cerebrali irreversibili. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

