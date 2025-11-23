Napoli 15enne fermato per l’omicidio di Marco Pio Salomone | un colpo alla fronte esecuzione choc
Un colpo alla fronte, un ragazzo che crolla in via Generale Pinto: l’ipotesi del regolamento di conti. Un’esecuzione violenta, diretta, senza possibilità di scampo. È morto così Marco Pio Salomone, 19 anni, colpito alla fronte da un proiettile sparato nella notte del 22 novembre nel quartiere Arenaccia, a pochi passi dalla stazione centrale di Napoli. Un omicidio che sconvolge per la brutalità, ma anche per l’età incredibilmente giovane dei protagonisti: vittima e – secondo gli investigatori – assassino. La corsa disperata in ospedale non è servita a nulla. Salomone è arrivato già in condizioni disperate, con danni cerebrali irreversibili. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
19enne ucciso a Napoli, fermato un 15enne con l'accusa di omicidio aggravato. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
19enne ucciso a Napoli, fermato un 15enne con l'accusa di omicidio aggravato. #ANSA Vai su X
Napoli, 15enne fermato per l’omicidio di un 19enne all’Arenaccia - La Polizia di Stato ha fermato un 15enne napoletano, accusato dell'omicidio di un 19enne, avvenuta nelle prime ore del 22 novembre ... Riporta msn.com
19enne ucciso a Napoli, fermato un 15enne - Ha solo 15 anni il napoletano fermato dalla Polizia di Stato con l'accusa di omicidio aggravato in relazione all'omicidio del 19enne Marco Pio Salomone, avvenuto nelle prime ... Lo riporta msn.com
19enne ucciso con un colpo di pistola a Napoli, fermato un 15enne. In questura con l’avvocato: “Sono stato io” - Un 15enne si è presentato in Questura con il proprio avvocato: si è costituito per il caso del 19enne ucciso da un colpo di pistola ... Secondo virgilio.it