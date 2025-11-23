Nadia Battocletti vince il Cross di Atapuerca! Stoccata fulminea nella Classica Jebet e Jepkemi sfiancate
Nadia Battocletti ha vinto il prestigiosissimo Cross di Atapuerca, una delle grandi classiche mondiali per quanto riguarda le corse campestri. L’argento olimpico e mondiale dei 10.000 metri, nonché bronzo iridato sulla mezza distanza, ha dettato legge sui pratoni nella località nei pressi di Burgos (Spagna), inscenando un dominio imbarazzante alla sua prima uscita stagionale in questa specialità e mettendo la propria firma in una tappa del World Cross Country Tour ( livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante riservato alla disciplina, di cui proprio l’azzurra è campionessa in carica). 🔗 Leggi su Oasport.it
