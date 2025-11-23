l’andamento delle serie anime nel 2025: dalla crescita di My Hero Academia al declino di Takopi’s Original Sin. Il panorama delle produzioni animate giapponesi nel 2025 si distingue per l’evoluzione nei ranking di gradimento e visualizzazioni. Tra le serie più commentate e seguite, My Hero Academia ha consolidato la propria posizione, superando una delle preferite dell’anno: Takopi’s Original Sin. Analizzeremo i fattori che hanno contribuito a questo sorpasso e i dettagli riguardanti le stagioni più recenti delle due serie. andamento di Takopi’s Original Sin: il titolo di maggior successo fino a ora. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - My hero academia supera un capolavoro del 2025 che nessuno pensava potesse essere battuto