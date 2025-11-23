Muore colpito da una fucilata tragico incidente a caccia Chi è la vittima
Castiglione della Pescaia (Grosseto), 23 novembre 2025 – Ha sparato dalla ’posta’. Ma dall’altra parte non c’era un cinghiale che si muoveva ma un anziano di 80 anni. Colpito da una fucilata al torace e morto sul colpo. E’ una vera e propria tragedia quella che si è consumata e che ha colpito ieri mattina la comunità di Tirli, frazione di Castiglione della Pescaia. L’uomo, Renato Maestrini, storico cacciatore del paese e da tutti soprannominato il ’Cinghialaio’, spesso accompagnava le ’cacciate’ nei boschi della zona, anche solo per passione e senza imbracciare il fucile. Ieri un colpo sparato accidentalmente dal fucile di un trentenne, anche lui di Tirli, lo ha ucciso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
