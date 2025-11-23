Mucci Sgs scrive all' assessore all' Istruzione | Le famiglie rimaste se ne vanno i negozi chiudono e il paese muore
La Regione Siciliana ha recentemente aperto la terza finestra dell'Avviso pubblico n. 102023 "Scuole aperte per il territorio", nell'ambito del Programma Regionale FSE+ Sicilia 2021-2027 (Priorità 2, ESO 4.5). Questa iniziativa, finanziata con 27 milioni di euro dal Fondo Sociale Europeo, mira a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
I disagi della neve. Mi scrive Giulia, da Bau Sa Mela, a #Nurallao. “I disagi quest'anno qui. Sono senza luce da stamattina dalle 9 e vado avanti con la sola luce delle candele. Inoltre il telefono è quasi scarico”. Ad ogni nevicata, in Sardegna, continua ad accad - facebook.com Vai su Facebook