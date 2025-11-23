Moviola Fiorentina Juventus Marelli dice la verità sulla decisione del rigore non dato nel match di oggi

Inter News 24 Moviola Fiorentina Juventus, l’ex arbitro Luca Marelli ha commentato l’episodio del rigore revocato, esprimendo dubbi sull’intervento del VAR. Intervenuto su DAZN, Luca Marelli ha analizzato il contatto tra Vlahovic e Marì durante il primo tempo di Fiorentina Juventus, episodio che ha suscitato molta discussione. Inizialmente, l’arbitro ha assegnato un rigore alla Juventus, ma, dopo una revisione al monitor, ha deciso di revocarlo. Marelli ha dichiarato: «L’episodio avviene nei primi minuti del primo tempo: sul campo viene assegnato il rigore e poi revocato tramite on field review. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Moviola Fiorentina Juventus, Marelli dice la verità sulla decisione del rigore non dato nel match di oggi

Altri contenuti sullo stesso argomento

Moviola Inter-Fiorentina, arbitraggio da film horror: allarme rosso per Rocchi - facebook.com Vai su Facebook

Moviola #Inter- #Fiorentina, arbitraggio da film horror: allarme rosso per #Rocchi Vai su X

Moviola Fiorentina Juventus, Marelli sul contatto Vlahovic-Marì e il rigore non dato: «L’intensità della trattenuta va valutata sul campo. Il Var non doveva intervenire» - Marì e il rigore dato e poi rimosso ai bianconeri nel primo tempo Luca Marelli, dagli studi di DAZN, ha commenta ... calcionews24.com scrive

Moviola Fiorentina-Juventus: rigore dato e tolto a Vlahovic dopo un contatto con Pablo Marí, giusta la decisione di Doveri e del VAR? - Juventus, gara che si gioca al Franchi alle ore 18 ed è valida per la dodicesima giornata di Serie A. Come scrive goal.com

Marelli basito dal rigore tolto a Vlahovic in Fiorentina Juve: «Una forzatura. Bisognerebbe lasciare la decisione di campo». Le parole dell’ex arbitro - Le parole dell’ex arbitro L‘episodio del rigore prima concesso e poi revoca ... Secondo juventusnews24.com