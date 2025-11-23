Movida rumorosa all' Umbertino torna la protesta dei residenti | Inquinamento acustico

Baritoday.it | 23 nov 2025

Tornano a protestare i residenti della zona Umbertina. La concentrazione di giovani nei locali serali della movida alza i decibel e l'inquinamento sonoro, secondo i membri del 'Comitato Salvaguardia Zona Umbertina', avrebbe raggiunto livelli significativi.“Inquinamento acustico oltre la. 🔗 Leggi su Baritoday.it

movida rumorosa all umbertino torna la protesta dei residenti inquinamento acustico

© Baritoday.it - Movida rumorosa all'Umbertino, torna la protesta dei residenti: "Inquinamento acustico"

Caos movida. Alcol e schiamazzi notturni, all'Umbertino riecco le proteste dei residenti: «Senza pace» - «Sia chiaro, non siamo contro la movida, termine molto più ampio che presuppone una proposta sociale e culturale dei luoghi – spiega meglio Gargano - Come scrive quotidianodipuglia.it

Movida all'Umbertino, in arrivo la nuova ordinanza. I gestori: l'autoregolamentazione non basta - concordato tra tutti gli esercenti dell’Umbertino a gennaio scorso - Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Movida all'Umbertino, ultimo confronto: la rabbia dei residenti - Il sindaco Vito Leccese incontrerà residenti, esercenti e associazioni giovanili per illustrare i punti salienti della nuova ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

