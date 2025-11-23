Antonio Conte, dopo le dichiarazioni rilasciate a Sky Sport, ha parlato anche ai microfoni di DAZN. In particolare, il tecnico leccese ha commentato, tra le altre cose, il messaggio del presidente Aurelio De Laurentiis, volendo sottolineare il fatto che la squadra è sempre stata con lui. Antonio Conte parla a DAZN – spzionapoli.it Conte parla a DAZN dopo Napoli – Atalanta. Di seguito, le parole di Antonio Conte dopo Napoli – Atalanta: “Sicuramente c’era un’energia positiva, c’era elettricità oggi in tutto lo stadio. Coinvolgo anche lo stadio perché secondo me era da un po’ che non avvertivamo tutta questa energia. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Mostrano il messaggio di ADL dopo Napoli – Atalanta: la reazione di Conte spiazza tutti!