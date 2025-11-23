Morto Maurizio Sella l’annuncio della banca diceva | Rispetto per il cliente che ci dà il pane

Maurizio Sella per quasi sessant'anni ha guidato l’omonima banca e l'azienda di famiglia. Il decesso nella tarda serata di ieri dopo un repentino peggioramento delle condizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Maurizio Sella morto il capo dell'omonima banca per 60 anni: «Ha lavorato fino all'ultimo nonostante la malattia» - È morto nella tarda serata di ieri Maurizio Sella, a causa di una malattia che si è improvvisamente e rapidamente aggravata. Scrive msn.com

Maurizio Sella morto a 83 anni, una vita nella banca di famiglia: era Cavaliere del Lavoro dal '91. «I clienti ci danno il pane» - Maurizio Sella, Cavaliere del Lavoro e al timone della banca di famiglia che porta il suo cognome, è scomparso nella serata di ieri, sabato 22 novembre, all'età di 83 anni. Da corriereadriatico.it

È morto Maurizio Sella, 83 anni, leader del gruppo di famiglia e protagonista nel sistema bancario italiano ed europeo - Sella, alla guida delll’istituto per quasi sei decenni, ha guidato Banca Sella e la holding. Segnala milanofinanza.it