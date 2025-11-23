Morto Maurizio Sella ha guidato la banca per sessant' anni

È scomparso nella tarda serata di ieri Maurizio Sella. Aveva una malattia che si è improvvisamente e rapidamente aggravata. Ne dà notizia il gruppo Sella. Cavaliere del Lavoro, 83 anni, "ha lavorato per quasi sessant'anni nell'azienda di famiglia guidandola in una crescita solida e duratura e si è impegnato al servizio delle istituzioni e delle organizzazioni di rappresentanza del settore bancario e del mondo imprenditoriale, in Italia e in Europa" sottolinea la banca in una nota. "Fino all'ultimo momento - sottolinea il gruppo di Biella - anche in questi giorni di sofferenza fisica, ha dedicato ogni singolo istante a lavorare per l'azienda e per la famiglia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

