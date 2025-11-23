Morto Maurizio Sella ex amministratore delegato della banca di famiglia

È morto a 83 anni Maurizio Sella, presidente fino a maggio di Banca Sella Holding, capogruppo del Gruppo Banca Sella. Lo ha annunciato la società in una nota. Nato a Biella nel 1942, dopo la laurea in Economia e Commercio all’Università di Torino aveva iniziato a lavorare per la banca di famiglia nel 1966, partendo dagli sportelli e percorrendo tutte le tappe della carriera fino alla carica di amministratore delegato e direttore generale, ricoperta dal 1974 al 2002. Nel corso di quasi tre decenni aveva guidato la trasformazione della banca in un gruppo proiettato su scala nazionale: alla sua visione si devono l’evoluzione tecnologica dell’istituto, l’apertura a nuovi servizi e la creazione di una solida governance familiare. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Morto Maurizio Sella, ex amministratore delegato della banca di famiglia

