Morto Maurizio Sella | dallo ‘sportello’ a direttore per 60 anni alla guida della banca di famiglia

Ildifforme.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proprio questo suo impegno costante lo porterà ad essere nominato nel 1991, a soli 49 anni, Cavaliere del Lavoro e nel 2018 Cavaliere di Gran Croce, il grado più alto dell'ordine al merito della Repubblica italiana conferito dal Presidente della Repubblica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

