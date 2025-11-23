Morto Maurizio Sella | dallo ‘sportello’ a direttore per 60 anni alla guida della banca di famiglia

Proprio questo suo impegno costante lo porterà ad essere nominato nel 1991, a soli 49 anni, Cavaliere del Lavoro e nel 2018 Cavaliere di Gran Croce, il grado più alto dell'ordine al merito della Repubblica italiana conferito dal Presidente della Repubblica.

