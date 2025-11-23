Morto Maurizio Sella da 60 anni in Banca Sella e presidente della Holding

È morto all’età di 83 anni Maurizio Sella, uno dei protagonisti della modernizzazione del Gruppo Sella e del settore finanziario, contribuendo alla sua trasformazione industriale, tecnologica e istituzionale. La causa del decesso è una malattia aggravatasi improvvisamente, la notizia è stata comunicata dal gruppo tramite una nota ufficiale. Maurizio Sella ha dedicato quasi tutta la sua vita professionale all’azienda fondata dalla sua famiglia nel 1886. Laureato in Economia e commercio all’Università di Torino, iniziò il suo percorso in banca nel 1966, seguendo la tradizione familiare che prevedeva una formazione completa fin dall’operatività allo sportello. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Morto Maurizio Sella, da 60 anni in Banca Sella e presidente della Holding

