Morto il dottor Arcangelo Ceretti tra i più grandi studiosi dell'Alzheimer Fu anche sindaco di Abbiategrasso

Arcangelo Ceretti aveva 75 anni. Nel corso della sua carriera, Ceretti è stato uno stimato medico geriatra, ma anche politico, sindaco di Abbiategrasso per due mandati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

