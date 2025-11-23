Morto a 83 anni Maurizio Sella chi era lo storico presidente della banca di famiglia e Cavaliere del lavoro

Figura di riferimento della finanza italiana, Maurizio Sella ha lasciato a ottobre la presidenza della storica banca proprio per l'aggravarsi della malattia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Morto a 83 anni Maurizio Sella, chi era lo storico presidente della banca di famiglia e Cavaliere del lavoro

Scopri altri approfondimenti

Samuel Vincenzi, 15 anni, vicepresidente del Consiglio comunale dei ragazzi e promessa del volley La Piave, è morto lasciando sotto shock scuola, compagni e società sportiva. Ecco chi era Vai su Facebook

? Lograto, incidente sulla Corda Molle: morto un uomo di 65 anni dlvr.it/TPPMRW #Lograto #IncidenteStradale #SicurezzaStradale #Brescia #Tragedia Vai su X

Maurizio Sella morto a 83 anni, una vita nella banca di famiglia: era Cavaliere del Lavoro dal '91. «I clienti ci danno il pane» - Maurizio Sella, Cavaliere del Lavoro e al timone della banca di famiglia che porta il suo cognome, è scomparso nella serata di ieri, sabato 22 novembre, all'età di 83 anni. Scrive corriereadriatico.it

È morto Maurizio Sella, 83 anni, leader del gruppo di famiglia e protagonista nel sistema bancario italiano ed europeo - Sella, alla guida delll’istituto per quasi sei decenni, ha guidato Banca Sella e la holding. Secondo milanofinanza.it

È morto Maurizio Sella, a lungo presidente di Banca Sella: aveva 83 anni - Sabato sera è morto a 83 anni Maurizio Sella, che dal 2000 al maggio del 2025 fu presidente di Banca Sella Holding, società capogruppo del Gruppo Sella. Si legge su ilpost.it