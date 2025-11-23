Morte Ornella Vanoni Mario Lavezzi racconta i suoi ultimi istanti | ricordo e addio

È stata una serata intensa ai SIAE Music Awards. Amadeus ha aperto il palco al ricordo di Ornella Vanoni. Il presidente Salvatore Nastasi, il paroliere Mogol, il cantautore Mario Lavezzi e l’assessore Tommaso Sacchi hanno condiviso memorie personali. Hanno parlato di una eredità umana e artistica che resta. Hanno raccontato eleganza, ironia e disciplina. Il pubblico ha ascoltato in silenzio e poi ha applaudito a lungo. Milano, intanto, si prepara all’ultimo saluto per una voce che ha segnato generazioni. Bianca Atzei lascia Stefano Corti: la conferma a Verissimo Un’apertura nel segno di Ornella Vanoni. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Morte Ornella Vanoni, Mario Lavezzi racconta i suoi ultimi istanti: ricordo e addio

Aveva 91 anni, santo cielo, novantuno… La morte di Ornella Vanoni ha scosso tutte e tutti, me compreso perché non mi aspettavo di certo questo momento. Al di là della sua evidente bravura come artista, da fuori classe, l’avevamo riscoperta negli ultimi anni - facebook.com Vai su Facebook

La morte di Ornella Vanoni. La cantante aveva un rapporto intenso con la Calabria: ci tornava spesso in tour e aveva diversi amici calabresi. Come il regista Giancarlo Cauteruccio che la volle protagonista a teatro. Leggi l'articolo completo: Vai su X

Ornella Vanoni, gli ultimi istanti di vita raccontati da Mario Lavezzi - A distanza di poche ore dalla morte di Ornella Vanoni, l’amico di sempre Mario Lavezzi racconta gli ultimi istanti di vita della celebre artista, che si è spenta all’età di 91 anni. Riporta novella2000.it

Mario Lavezzi e l'ultimo saluto a Ornella Vanoni: «Io e Renato Zero davanti al letto, sembrava che dormisse» - Il cantautore e produttore era legato alla cantante da una lunga amicizia: «Quando l'ho conosciuta era un po' aristocratica, poi si è liberata» ... Scrive msn.com

“Guardava la tv e ha chiesto un gelato: quando la sua collaboratrice gliel’ha portato era morta”: Mario Lavezzi in lacrime rivela gli ultimi istanti di Ornella Vanoni - Il musicista racconta come si è spenta serenamente la grande artista nella sua casa di Milano ... Riporta ilfattoquotidiano.it