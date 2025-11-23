Monza semafori spenti per lavori in settimana | cosa cambia per la viabilità

Cinque semafori disattivati per cinque incroci che vedranno per circa 6 ore modificare la viabilità con precedenze da rispettare. Dal 24 al 28 novembre a Monza per lavori di manutenzione relativi alla sostituzione dei semafori, i regolatori del traffico saranno disattivati dalle 9:30 alle 15 in. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Al via gli interventi di Acinque Tecnologie per rinnovare l'illuminazione pubblica: tre zone coinvolte e parco di via Marsala chiuso per lavori.

