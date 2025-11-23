Montemaggiore Belsito una panchina rossa come simbolo di amore e rispetto per le donne

Palermotoday.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Montemaggiore Belsito, il 25 novembre, a conclusione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, sarà presentata al pubblico una vera e propria opera d'arte: la panchina rossa. Realizzata con cura e passione dal professore Francesco Militello, grande artista montevaggioserese. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

