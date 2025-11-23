Monopattini banditi da Firenze i gestori valutano il ricorso al Tar Caso unico in Italia il servizio era cresciuto del 58%

Firenze, 23 novembre 2025 – "Avevamo chiesto un incontro un mese e mezzo fa, ma nessuno ci ha risposto. Evidentemente era già tutto deciso". Giorgio Cappiello, capo delle relazioni istituzionali di Bird per l'Italia, non nasconde l'amarezza dopo aver appreso – dalla stampa, precisa – che il servizio di monopattini in sharing a Firenze sarà chiuso dal 1° aprile 2026. Una decisione che ha colto di sorpresa l'azienda americana, una delle due attive in città. "Siamo scioccati – afferma – anche perché il Comune motiva lo stop con un cambiamento normativo noto da tempo. L'obbligo del casco è in vigore dal 2024, ma a Palazzo Vecchio se ne accorgono solo ora".

