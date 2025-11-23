Moby Prince | addio a Loris Rispoli volto della battaglia per le vittime

Negli anni era diventato una figura di riferimento per i familiari delle 140 persone che persero la vita nell'incendio del traghetto, avvenuto il 10 aprile 1991 dopo la collisione con la petroliera Agip Abruzzo nella rada del porto cittadino L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Moby Prince: addio a Loris Rispoli, volto della battaglia per le vittime

