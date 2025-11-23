Mo | Netanyahu conferma ' colpito capo di stato maggiore di Hezbollah a Beirut'
Tel Aviv, 23 nov. (Adnkronos) - L'ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha confermato che le Idf hanno colpito in un raid a Beirut il capo di stato maggiore di Hezbollah, Ali Tabtabai, che "ha guidato la formazione e l'armamento dell'organizzazione terroristica". Secondo la dichiarazione, "il primo ministro Netanyahu ha ordinato l'attacco su raccomandazione del ministro della Difesa e del capo di stato maggiore delle Idf. Israele è determinato ad agire per raggiungere i suoi obiettivi ovunque e in qualsiasi momento". 🔗 Leggi su Iltempo.it
