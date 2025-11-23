Mo | Hezbollah ' morti altri 4 operativi in attacco cha ha ucciso capo stato maggiore'

Beirut, 23 nov. (Adnkronos) - Quattro agenti operativi di Hezbollah sono morti nell'attacco israeliano di oggi a Beirut, oltre al capo di stato maggiore Haytham Ali Tabatabai. Lo ha riferito il Partito di Dio. Il Ministero della Salute libanese ha dichiarato che l'attacco ha ucciso cinque persone e ne ha ferite altre 28. Ha colpito un edificio a più piani, scagliando detriti contro le auto sulla strada sottostante. 🔗 Leggi su Iltempo.it

