Beirut, 23 nov. (Adnkronos) - Quattro agenti operativi di Hezbollah sono morti nell'attacco israeliano di oggi a Beirut, oltre al capo di stato maggiore Haytham Ali Tabatabai. Lo ha riferito il Partito di Dio. Il Ministero della Salute libanese ha dichiarato che l'attacco ha ucciso cinque persone e ne ha ferite altre 28. Ha colpito un edificio a più piani, scagliando detriti contro le auto sulla strada sottostante. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mo: Hezbollah, 'morti altri 4 operativi in attacco cha ha ucciso capo stato maggiore'