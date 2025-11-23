Mo | Hezbollah ' morti altri 4 operativi in attacco cha ha ucciso capo stato maggiore'
Beirut, 23 nov. (Adnkronos) - Quattro agenti operativi di Hezbollah sono morti nell'attacco israeliano di oggi a Beirut, oltre al capo di stato maggiore Haytham Ali Tabatabai. Lo ha riferito il Partito di Dio. Il Ministero della Salute libanese ha dichiarato che l'attacco ha ucciso cinque persone e ne ha ferite altre 28. Ha colpito un edificio a più piani, scagliando detriti contro le auto sulla strada sottostante. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
la Repubblica. . Un raid aereo israeliano ha colpito un palazzo nella zona meridionale di Beirut, un caposaldo di Hezbollah. Il bilancio delle vittime è di 5 morti e 28 feriti. L'esercito israeliano (Idf) ha annunciato che nell'attacco ha ucciso Haytham Ali Tabatabai - facebook.com Vai su Facebook
Libano, raid israeliano su Beirut. Media: almeno 5 morti. «Nel mirino membro chiave Hezbollah» ilsole24ore.com/art/raid-israe… Vai su X
Mo: Hezbollah, 'morti altri 4 operativi in attacco cha ha ucciso capo stato maggiore' - Quattro agenti operativi di Hezbollah sono morti nell'attacco israeliano di oggi a Beirut, oltre al capo di stato ... Segnala iltempo.it
Mo: Libano, 2 morti in attacco israeliano nel sud - Due persone sono state uccise in un attacco israeliano nel sud del Libano, nonostante il cessate il fuoco di novembre tra Israele e il gruppo militante Hezbollah. Riporta iltempo.it