Mo | Hezbollah conferma uccisione capo di stato maggiore Tabatabai

Iltempo.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Beirut, 23 nov. (Adnkronos) - Hezbollah ha confermato l'eliminazione del suo capo di stato maggiore e secondo in comando, Haytham Ali Tabtabai, colpito dalle Idf in un appartamento nel quartiere Dahiyeh di Beirut. Lo riportano i media israeliani. 🔗 Leggi su Iltempo.it

mo hezbollah conferma uccisione capo di stato maggiore tabatabai

© Iltempo.it - Mo: Hezbollah conferma uccisione capo di stato maggiore Tabatabai

Scopri altri approfondimenti

mo hezbollah conferma uccisioneMo: Hezbollah conferma uccisione capo di stato maggiore Tabatabai - Hezbollah ha confermato l'eliminazione del suo capo di stato maggiore e secondo in comando, Haytham Ali Tabtabai, ... Segnala iltempo.it

mo hezbollah conferma uccisioneMo: Netanyahu conferma, 'colpito capo di stato maggiore di Hezbollah a Beirut' - L'ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha confermato che le Idf hanno colpito in un raid a Beirut il capo di stato maggiore di Hezbollah, Ali Tabtab ... lanuovasardegna.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Mo Hezbollah Conferma Uccisione