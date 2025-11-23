Mo | Erdogan ' stiamo valutando se schierare nostre forze di sicurezza a Gaza'
Ankara, 23 nov. (Adnkronos) - Il presidente turco Tayyip Erdogan ha affermato che la Turchia sta ancora valutando se schierare le proprie forze di sicurezza all'interno in un contingente di stabilizzazione internazionale per Gaza. La Turchia, membro della Nato, ha svolto un ruolo chiave nei negoziati per un cessate il fuoco nella Striscia, diventando uno dei firmatari dell'accordo sottoscritto in Egitto. Intervenendo in una conferenza stampa dopo il vertice del G20 in Sudafrica, Erdogan ha ribadito la sua opinione secondo cui gli attacchi a Gaza equivalgono a un "genocidio" e che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ne è responsabile. 🔗 Leggi su Iltempo.it
