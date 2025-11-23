Mister Iori perfezionista | Non una bella prestazione ma vincere soffrendo ha un valore importante
Il Cittadella esce dal campo con il passo leggero delle serate che contano, raccogliendo a Lecco una vittoria che pesa nel percorso di crescita e nel respiro della classifica. La squadra di Manuel Iori conferma identità e compattezza, mostrando una maturità che va oltre i numeri e si riflette. 🔗 Leggi su Today.it
