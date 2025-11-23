Minimoda saluta Prato l’ultimo regalo alla città | vetrine accese per Natale

Prato, 23 novembre 2025 – Gli occhi sono lucidi. “Mi ero promessa che non avrei pianto”, dice Patrizia Bardazzi, mentre continua a salutare i clienti che anche ieri non hanno mancato di passare da via Santa Trinita. Minimoda abbassa definitivamente la saracinesca, dopo 56 anni di attività che hanno vestito tre generazioni di pratesi. L’emozione è palpabile, e il sentimento di nostalgia è forte. Un pezzo di storia del commercio pratese si spegne, e con esso anche un simbolo di dedizione e passione. Minimoda addio, la fine di un’era. Minimoda è una storia di successo, iniziata da Patrizia con il marito Bruno e poi portata avanti con grande impegno dalla figlia Erika, l’altra colonna portante di questa attività. 🔗 Leggi su Lanazione.it

