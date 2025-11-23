La camera ardente di Ornella Vanoni ha richiamato oggi a Milano un flusso continuo di artisti, volti noti e persone comuni legate alla cantante da affetto e gratitudine. Nella sala Grassi del Piccolo Teatro, dove il feretro è esposto tra due cuscini di girasoli e una grande ghirlanda di rose bianche, risuona ininterrottamente “Domani è un altro giorno”, uno dei brani più amati dell’artista.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Milano saluta Ornella Vanoni, il cordoglio di amici e colleghi alla camera ardente: da Zero a Mannoia