Milano saluta Ornella Vanoni il cordoglio di amici e colleghi alla camera ardente | da Zero a Mannoia

Feedpress.me | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La camera ardente di Ornella Vanoni ha richiamato oggi a Milano un flusso continuo di artisti, volti noti e persone comuni legate alla cantante da affetto e gratitudine. Nella sala Grassi del Piccolo Teatro, dove il feretro è esposto tra due cuscini di girasoli e una grande ghirlanda di rose bianche, risuona ininterrottamente “Domani è un altro giorno”, uno dei brani più amati dell’artista.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

milano saluta ornella vanoni il cordoglio di amici e colleghi alla camera ardente da zero a mannoia

© Feedpress.me - Milano saluta Ornella Vanoni, il cordoglio di amici e colleghi alla camera ardente: da Zero a Mannoia

Altre letture consigliate

milano saluta ornella vanoniMilano saluta Ornella Vanoni: ultimo applauso al Piccolo Teatro sulle note di "Domani è un altro giorno" - Il sindaco Sala la ricorda come simbolo di libertà e milanesità, mentre Fiorella Mannoia la saluta come ... Da msn.com

milano saluta ornella vanoniMario Lavezzi racconta le ultime ore di Ornella Vanoni: l'ultima richiesta della cantante - Gli ultimi istanti di Ornella Vanoni, raccontati da Mario Lavezzi: un piccolo gesto che racconta una grande vita. Scrive notizie.it

milano saluta ornella vanoniMilano saluta Ornella Vanoni: la città piange la “divina” a 91 anni - La camera ardente è stata allestita al Piccolo Teatro Grassi in via Rovello, oggi dalle 10 alle 14 e domani dalle 10 alle 13, mentre l’ultimo saluto si terrà domani alle 15 nella chiesa di San Marco, ... Da giornaledipuglia.com

Cerca Video su questo argomento: Milano Saluta Ornella Vanoni