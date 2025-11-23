Milano Forestami porta la natura dentro le scuole dell'infanzia
M ilano, 20 nov. (askanews) – La natura diventa protagonista nei giardini delle scuole dell’infanzia di Milano, grazie ad ‘Angoli di biodiversità’ di Scuola Forestami, il progetto educativo per le scuole ideato da Forestami in collaborazione con Parco Nord Milano, promosso dal Comune di Milano e sostenuto da A2A. La sfida è sensibilizzare i più piccoli sull’importanza del verde per il benessere della città, attraverso attività didattiche come laboratori, percorsi sensoriali e iniziative interattive. ‘Abbiamo bisogno di mettere tanti alberi, ma abbiamo bisogno che i cittadini del futuro siano custodi di questi alberi, abbiano la cura e l’attenzione: la devono imparare da piccolissimi e da piccoli – spiega Riccardo Gini, Direttore Tecnico di Fondazione Forestami -. 🔗 Leggi su Iodonna.it
