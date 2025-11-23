Milano Cortina rilancia la Tregua Olimpica | all’ONU un consenso senza precedenti
La risoluzione Onu per Milano Cortina 2026 Un atto solenne che riafferma davanti alla comunità internazionale il valore universale dello sport come strumento di dialogo e di riconciliazione: l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato all’unanimità la risoluzione sulla Tregua Olimpica per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. I 165 Stati sostenitori . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
