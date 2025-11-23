Mikaela Shiffrin domina lo slalom di Gurgl con una seconda manche mostruosa Ancora seconda Lara Colturi
Semplicemente di un’altra categoria. Mikaela Shffrin firma a Gurgl la vittoria numero 103 della carriera in Coppa del Mondo, la sessantasettesima in slalom, dimostrando ancora una volta di fare quasi un altro sport rispetto a tutte le rivali tra i pali stretti. L’americana firma il miglior tempo anche nella seconda manche (quarta manche consecutiva in stagione), infliggendo un distacco abissale alle avversarie. Una prestazione semplicemente strepitosa per l’americana, che si esalta soprattutto nelle parti più in piano all’inizio e alla fine del tracciato. La prima delle altre è ancora una volta Lara Colturi, che si conferma al secondo posto proprio come a Levi. 🔗 Leggi su Oasport.it
