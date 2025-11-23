Mi sposo con Paolo Galimberti ma vivremo in case separate ecco perché | Alfonso Signorini rivela il patto con il compagno a Verissimo

“Continueremo a rispettare i nostri spazi e le nostre autonomie”. È questo il patto coniugale atipico svelato da Alfonso Signorini in diretta a Verissimo. Il conduttore e direttore del settimanale Chi ha annunciato che nel 2027 sposerà il suo compagno storico, Paolo Galimberti, coronando così una relazione che dura da 25 anni. L’annuncio delle nozze, arrivato nel salotto di Silvia Toffanin, è stato accompagnato da un retroscena: la coppia ha convenuto ch e non andrà a vivere insieme dopo il matrimonio. Per Signorini, la scelta di mantenere case separate è una questione di identità e di equilibrio rodato nel tempo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

