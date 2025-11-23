Mi sposo con Paolo Galimberti ma vivremo in case separate ecco perché | Alfonso Signorini rivela il patto con il compagno a Verissimo
“Continueremo a rispettare i nostri spazi e le nostre autonomie”. È questo il patto coniugale atipico svelato da Alfonso Signorini in diretta a Verissimo. Il conduttore e direttore del settimanale Chi ha annunciato che nel 2027 sposerà il suo compagno storico, Paolo Galimberti, coronando così una relazione che dura da 25 anni. L’annuncio delle nozze, arrivato nel salotto di Silvia Toffanin, è stato accompagnato da un retroscena: la coppia ha convenuto ch e non andrà a vivere insieme dopo il matrimonio. Per Signorini, la scelta di mantenere case separate è una questione di identità e di equilibrio rodato nel tempo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Puoi baciare lo sposo è un film del 2018 Antonio e Paolo sono una coppia di fidanzati che vive a Berlino nell'appartamento di Benedetta, una ragazza benestante e orfana di padre. Dopo diversi anni di relazione, Antonio chiede a Paolo di sposarlo; quest'ultim Vai su Facebook
Alfonso Signorini: «Nel 2027 mi sposo con Paolo ma vivremo in due case diverse. Le coppie omosessuali non hanno garanzie» - Alfonso Signorini oggi arriva a Verissimo “in veste di scrittore”, come lo presenta Silvia Toffanin: «Ospiti, in veste di scrittori, anche Alfonso Signorini, in uscita con il ... Da ilmessaggero.it
Alfonso Signorini si sposa con Paolo Galimberti: "Non vivremo insieme, vogliamo i nostri spazi" - Ospite di Silvia Toffanin per presentare il suo nuovo romanzo “Amami quanto io t’amo”, Alfonso Signorini ha regalato al pubblico una notizia che ha fatto vibrare il cuore dei telespettatori: dopo 23 ... Scrive comingsoon.it
Alfonso Signorini e Paolo Galimberti si sposano: "Il matrimonio nel 2027, ma non andremo a vivere insieme" - Alfonso Signorini, che molto probabilmente presto tornerà al timone del Grande Fratello Vip, nel 2027 si sposerà con Paolo Galimberti. Scrive today.it