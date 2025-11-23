Messaggi di testo personalizzabili WhatsApp recupera la funzione Informazioni
La piattaforma di messaggistica WhatsApp ha riattivato la funzione “Informazioni”, permettendo agli utenti di pubblicare brevi messaggi testuali sul profilo visibili per 24 ore o secondo timer personalizzato, con l’obiettivo di segnalare disponibilità e stimolare conversazioni dirette nelle chat individuali. Un ritorno strategico per stimolare l’interazione diretta. L’azienda descrive la funzionalità come un canale rapido per comunicare la propria disponibilità o avviare conversazioni. “Per quelle giornate in cui sei disponibile un minuto ma non lo sei il successivo, la funzione Informazioni può comunicare agli altri perché non sei disponibile o di cosa vuoi parlare con una semplice emoji e una breve frase”, si legge sul sito ufficiale di WhatsApp. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
