Messaggi di testo personalizzabili WhatsApp recupera la funzione Informazioni

Ilfogliettone.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La piattaforma di messaggistica WhatsApp ha riattivato la funzioneInformazioni”, permettendo agli utenti di pubblicare brevi messaggi testuali sul profilo visibili per 24 ore o secondo timer personalizzato, con l’obiettivo di segnalare disponibilità e stimolare conversazioni dirette nelle chat individuali. Un ritorno strategico per stimolare l’interazione diretta. L’azienda descrive la funzionalità come un canale rapido per comunicare la propria disponibilità o avviare conversazioni. “Per quelle giornate in cui sei disponibile un minuto ma non lo sei il successivo, la funzione Informazioni può comunicare agli altri perché non sei disponibile o di cosa vuoi parlare con una semplice emoji e una breve frase”, si legge sul sito ufficiale di WhatsApp. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

messaggi di testo personalizzabili whatsapp recupera la funzione informazioni

© Ilfogliettone.it - Messaggi di testo personalizzabili, WhatsApp recupera la funzione Informazioni

Scopri altri approfondimenti

messaggi testo personalizzabili whatsappWhatsApp ripropone le “informazioni”: tornano i messaggi brevi visibili nel profilo - WhatsApp ha deciso di recuperare una delle sue funzioni più vecchie, chiamata “informazioni”. Secondo tecnoandroid.it

messaggi testo personalizzabili whatsappWhatsApp torna alle origini con la funzione 'informazioni' - WhatsApp riporta in auge la funzionalità "informazioni", ispirata alle note di Instagram, e presente nei primi anni del servizio. Segnala ansa.it

Come personalizzare i messaggi WhatsApp per diventare ricco - Nell’era in cui il digitale ha plasmato tutti i settori industriali e i social hanno cambiato l’approccio allo shopping, offrendo agli esperti marketing un nuovo ... Segnala esquire.com

Cerca Video su questo argomento: Messaggi Testo Personalizzabili Whatsapp