La piattaforma di messaggistica WhatsApp ha riattivato la funzione “Informazioni”, permettendo agli utenti di pubblicare brevi messaggi testuali sul profilo visibili per 24 ore o secondo timer personalizzato, con l’obiettivo di segnalare disponibilità e stimolare conversazioni dirette nelle chat individuali. Un ritorno strategico per stimolare l’interazione diretta. L’azienda descrive la funzionalità come un canale rapido per comunicare la propria disponibilità o avviare conversazioni. “Per quelle giornate in cui sei disponibile un minuto ma non lo sei il successivo, la funzione Informazioni può comunicare agli altri perché non sei disponibile o di cosa vuoi parlare con una semplice emoji e una breve frase”, si legge sul sito ufficiale di WhatsApp. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - Messaggi di testo personalizzabili, WhatsApp recupera la funzione Informazioni