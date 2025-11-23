Messa in sicurezza al sottopasso di via Circonvallazione | chiusure e deviazioni dal 25 novembre

Sono programmati per martedì 25, mercoledì 26 e giovedì 27 novembre gli interventi di messa in sicurezza delle barriere del sottopasso di via Circonvallazione, all'intersezione con via Braida. I lavori, necessari per sostituire alcune barriere stradali danneggiate e considerate pericolose.

