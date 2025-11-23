Mesola Ferrara non vuole migranti | Senza servizi qui sarebbero ghettizzati
Lenzuola-messaggio sventolano nella piazza centrale di Monticelli, frazione di 700 anime nel piccolo comune di Mesola, in provincia di Ferrara. Le hanno appese gli abitanti dopo che si era diffusa la notizia del possibile trasferimento qui, in questo paese che pare disabitato, di una decina di migranti all'interno di un centro di accoglienza straordinario. I messaggi sono semplici e schietti: "Qua non li vogliamo". "Non abbiamo servizi, non c'è niente. Sarebbero ghettizzati, non siamo razzisti", spiegano gli abitanti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Ferrara, la protesta della frazione di Mesola che non vuole migranti: «Non siamo pronti ad altre criticità». Il vescovo: «Preoccupazioni legittime ma non cedete alla paura»
Monticelli, lenzuola contro i migranti: "Ronde la notte in paese, troveremo chi le strappa"