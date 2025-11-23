Mercato Juventus, il BVB chiede 85 milioni. L’attaccante preferisce l’Arsenal: una doccia fredda per l’Inter e il Manchester United. Karim Adeyemi, attaccante del Borussia Dortmund e della nazionale tedesca, è un profilo che continua ad agitare il calciomercato italiano, ma il suo costo è proibitivo. Il BVB ha fissato un “prezzo stellare” per lasciar partire il giocatore: 75 milioni di sterline, che equivalgono a circa 85 milioni di euro. Questa cifra monstre, riportata da The Mirror, pone un ostacolo insormontabile per i club di Serie A e persino per l’ Inter, che aveva mosso i primi passi. La situazione è ulteriormente complicata dalla preferenza del giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Mercato Juventus, l'obiettivo tanto richiesto in Italia ed Inghilterra ha espresso il suo desiderio: Inter e Manchester United beffate. Il prezzo del cartellino