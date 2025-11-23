Montemurlo, 23 novembre 2025 – L’edizione 2025 del Memorial Umberto Goti conferma ancora una volta quanto la corsa in collina sappia regalare emozioni autentiche e paesaggi che restano nel cuore. Pur cambiando la location di partenza, la manifestazione ha raccolto un successo pieno, grazie alla dedizione della Polisportiva Prato Nord, che già lo scorso anno aveva affascinato i podisti con il percorso verso la Torre Melagrana. Questa volta, il viaggio di fatica e meraviglia è cominciato da Piazza della Repubblica, nel cuore di Montemurlo, per poi snodarsi verso la Villa Il Barone e l’imponente Rocca, luoghi simbolo della bellezza collinare pratese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Memorial Goti-Sulla via delle rocche, le foto