Meloni vede Erdoganfocus su Kiev e MO

15.11 Incontro bilaterale a margine del G20 a Johannesburg tra la premier Meloni e il Presidente della Turchia Erdogan, i quali, si legge in una nota di P.Chigi, hanno rimarcato l'importanza della "cooperazione tra Italia e Turchia in ambito Nato". Inoltre i due leader hanno avuto "uno scambio approfondito sulle crisi internazionali in corso, soprattutto sulla guerra in Ucraina e la situazione in Medio Oriente". Intanto Erdogan ha annunciato che dovrebbe parlare con il presidente russo Putin domani. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

