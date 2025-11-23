Meloni vede Erdoganfocus su Kiev e MO

Servizitelevideo.rai.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

15.11 Incontro bilaterale a margine del G20 a Johannesburg tra la premier Meloni e il Presidente della Turchia Erdogan, i quali, si legge in una nota di P.Chigi, hanno rimarcato l'importanza della "cooperazione tra Italia e Turchia in ambito Nato". Inoltre i due leader hanno avuto "uno scambio approfondito sulle crisi internazionali in corso, soprattutto sulla guerra in Ucraina e la situazione in Medio Oriente". Intanto Erdogan ha annunciato che dovrebbe parlare con il presidente russo Putin domani. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

meloni vede erdoganfocus kievMeloni vede Erdogan, focus su Ucraina e Medio Oriente - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha avuto un incontro bilaterale a margine dei lavori del G20 in Sudafrica con il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdog ... Come scrive msn.com

meloni vede erdoganfocus kievMeloni vede Erdogan al G20 in Sudafrica, focus su Ucraina e Medio Oriente - Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto un incontro bilaterale a margine dei lavori del G20 in Sudafrica con il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan ... Scrive msn.com

Meloni e il sostegno a Kiev: sì alle sanzioni su Putin e linea del fronte congelata - Giorgia Meloni ha già iniziato a limare il discorso per un mercoledì di fuoco con le opposizioni ... Secondo ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Meloni Vede Erdoganfocus Kiev